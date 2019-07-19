Haberler» Güncel» Haber

Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

MALATYA'da, Soner D., aralarında husumet bulunan Ahmet K.'yı tüfekle vurarak yaraladı.

19.07.2019 23:50 Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
MALATYA'da, Soner D., aralarında husumet bulunan Ahmet K.'yı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ahmet K. ile Soner D., kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Soner D. evden aldığı tüfekle Ahmet K.'ya ateş etti. Kanlar içinde yığılan Ahmet K.'yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olay sonrası otomobille kaçan Soner D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:01   "Terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi iyi bir noktaya getirdik"
00:01   Arjantin, Hizbullah'ı "terör örgütleri" listesine aldı
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2019
23:59   Kastamonu'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)
23:58   "İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli"
23:56   "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusudur"
23:55   "2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez"