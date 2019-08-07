Dışişleri Bakanlığı ile Rusya arasında yürütülen görüşmeler sonrasında vizesiz seyahat dönemi bugün itibariyle başladı. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 7 Ağustos olarak işlemlerin başlama tarihi olarak duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar hususi pasaport yani yeşil pasaport hakkında sorular sormaya başladı. Peki, hususi pasaport nedir, kimlere verili? Yeşil pasaport nasıl alınır, gerekli evraklar nelerdir?

HUSUSİ PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veyabu kadro derecesinden çalışmaktaiken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6- Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

· Kuruluş sermaye payının en az %51'i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

· Kamu görevlisi olmak,

· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7- Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

· 4502 sayılı İş Kanununa geçtikten sonra da T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi devam etmek,

· Sosyal güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmakla birlikte emekli keseneklerinin 1. 2. veya 3. derecelerden herhangi birinde olması.

· Toplu iş sözleşmesine taraf olmamak

· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından (https://www.nvi.gov.tr/) online olarak alınabilir.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1- Çalışanlar İçin; Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) Pasaport Şube Müdürlüğüne gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş Hususi Pasaport talep formu.

2- Emekliler İçin; Bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ) emekli olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) Emekli olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirilmeli ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.(Yazı ilgili kurumdan alındıktan sonra 60 günü geçmemelidir)

3- İstifa/Müstafi Olanlar İçin; İstifa/Müstafi olarak bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ) kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) İstifa/Müstafi olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirmelisiniz ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.

4- Hak Sahibi Vefat/Merhum Olanlar İçin; Hak sahibi eşiniz vefat ettikten sonra bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ): eşinizin çalıştığı kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmelisiniz ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.

ÖNEMLİ: Emekli/Müstafi hak sahibinin eş ve çocukları hususi damgalı pasaport talebinde bulunuyor ise

* Hak sahibinin başvuru esnasında şahsen veya noterce tanzim edilen 18 yaşından küçükler için muvafakatı ve vekaleti, 18 yaşından büyükler için sadece vekaleti aranılacaktır.

* Emekli/Müstafi hak sahibinin vefatı halinde ergin olan çocuklar için muvafakat aranmayacak, ergin olmayan çocuklar için sağ olan ebeveynin yada yasal temsilcinin muvafakatı aranılacaktır.

Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Hak Sahibi çocukları, vefat eden ebeveynlerinden yararlanarak hususi pasaport alabilirler.

Yukarıda belirtilen evraklarla birlikte getirmeniz gereken diğer evraklar;

1. 1 adet BİOMETRİK fotoğraf (5x6 ebadında arkası beyaz fon, tam cepheden iki kulak görünecek şekilde, başörtülü bayanların için saç ve kulak diplerinden ve çene altından bağlanmış şekilde olmalı ve beyaz başörtülü olmamalıdır.)

2. T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunması,Kimliğin yıpranmamış ve Kimlikteki fotoğrafın eski olmaması gerekmektedir.)