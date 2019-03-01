Huysuz: Judoda 3 Olimpiyat Madalyası Hedefliyoruz

Kaynak: DHA

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, 20 yıl aradan sonra olimpiyat madalyası almayı hedeflediklerini belirterek, "Tokyo Olimpiyatları'nı en az 3 madalya ile tamamlamak istiyoruz" dedi.Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda 2-3 Mart tarihlerinde yapılacak 26'ncı Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası öncesinde basın toplantısı düzenledi. Huysuz, şampiyonaya 20 ülkeden 171'i kadın 269 sporcunun katılacağını, ilk kez bu kadar yüksek sporcu katılımının gerçekleştiğini söyledi. Şampiyonaya katılan sporcuların kendilerini sınayabileceklerini, antrenörlerin de sporcularının neler yapabileceğini göreceğini dile getiren Huysuz, bu turnuvayı en iyi şekilde bitirmeyi düşündüklerini anlattı.Huysuz, Ümit Milli sporcuların bu turnuvadan sonra Avrupa Şampiyonası, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF) ve Dünya Şampiyonası gibi üç büyük turnuvaya katılacağını belirterek, şöyle konuştu:"Sporcularımız ilk hazırlıklarını Türkiye şampiyonasından sonra yaptıkları kampla bitirdi. Yarın burada yapacakları maçlarla kendilerini ispatlayacaklar. Kendini gösteren, madalya alan sporcularımızdan EYOF, Avrupa ve Dünya Şampiyonasının kadrosunu oluşturacağız. Bunlarla yolumuza devam edeceğiz. Şu anda büyüklerde 2020 Tokyo Olimpiyatları için 5 kotamız alınmış durumda. Bunu 8'e çıkartacağız. Erkek takımımız Japonya'da bir aylık kampı tamamlayıp geldi. Türkiye'deki kampını bitirip gelecek hafta Fas'taki ilk grand prix'e başlayıp, ardından Rusya'da yapılacak grand slam'e gidecekler. Daha sonra Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız grand prix var. Bu büyük turnuvaya 70'den fazla ülkenin katılımını bekliyoruz. Çünkü olimpiyatlara puan veren bir müsabaka. Ondan sonra da olimpiyat hazırlık kampımız olacak. Aşağı yukarı 65 ülkenin katılımıyla, 10 günlük ortak bir çalışma yapacağız."Judo olarak ileriye dönük hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatlarında, 20 yıl aradan sonra olimpiyat madalyası almak olduğunu dile getiren başkan Huysuz, "Olimpiyatlara katılmak zordur ama olimpiyatlarda madalya almak daha zordur. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmaların semeresini orada göreceğiz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatlarını en az 3 madalya ile tamamlamak" dedi.Huysuz, 2020 Olimpiyatları Tokyo'da olacağı için Japonya ile ortak hazırlık dönemleri olacağını, birini bu ay gerçekleştirdiklerini söyledi. Japonya ile yapılan protokolde dünya şampiyonasından sonra 15 gün, olimpiyatlardan önce de bir ay, bütün masrafları karşılanmak şartıyla, Japonya'da kamp yapacaklarını aktaran Huysuz, "Orada olimpiyat ve dünya şampiyonasından önce uzun süre kamplarımız olacak. Tokyo'ya adapte olacağız. Hava, yiyecek ve sağlık giderine kadar her türlü desteği bize sağlayacaklar" diye konuştu.Huysuz, federasyon olarak yaptıkları projelere 81 ilde aktif devam ettiklerini, bu sayede sporcu sayılarının 106 bine ulaştığını belirtti.İlköğretimde judonun ders olarak okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu arasında dörtlü protokolun nisan ayında Antalya'da imzalanacağını aktaran Huysuz, "Judonun ve sporun kültürel olarak daha da gelişmesini sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFederasyon başkanının açıklamalarından förüntü- Kemer