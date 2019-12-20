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Hüyük çevre yolu bölünmüş yol oluyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde, ilçe merkezini Beyşehir, Doğanhisar ve Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlayan çevre yolunun bölünmüş yol haline getirileceği bildirildi.

20.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:24 Hüyük çevre yolu bölünmüş yol oluyor
Konya'nın ilçesinde, ilçe merkezini , ve Isparta'nın ilçesine bağlayan çevre yolunun bölünmüş yol haline getirileceği bildirildi.

Karayolları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz, Hüyük'te müteahhit firma tarafından yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi. Cengiz ve beraberindekiler, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i de ziyaret etti. Ziyarette, karayolları sorumluluk alanında yer alan Hüyük çevre yolu da gündeme geldi. Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Hüyük merkezini Beyşehir, Doğanhisar ve Şarkikaraağaç ilçelerine bağlayan Hüyük çevre yolunun duble yol haline getirileceği müjdesini aldıklarını belirterek, yaşadığı memnuniyeti dile getirdi. Çiğdem, "Karayolları Bölge Müdürümüzden bunun sözünü aldık. Ayrıca, çevre yolundaki döner kavşaklarda da düzenleme yapılması öngörülüyor" dedi.

Hüyük çevre yolunda halihazırda kısmi olarak devam eden çalışmalar olduğunu ve bundan sonraki süreçte ise bölünmüş yol haline getirilmesiyle ilgili olarak faaliyetlerin hız kazanacağını belirten Çiğdem, "Çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanarak ilçemize hizmet vermesi en büyük beklentimiz. Bu konuda mesai yürüten ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Şahsım ve ilçem adına Karayolları Bölge Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese ise teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Şarkikaraağaç, Doğanhisar, Beyşehir, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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