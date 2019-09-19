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Hüyük'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2019 16:18Hüyük'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Konya'nın Hüyük ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe protokolü Gaziler Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda bir araya geldi. Atatürk Anıtı'na kaymakamlık, belediye başkanlığı ve gaziler tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerin ardından program sona erdi. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, daha sonra davet ettiği ilçe protokolü ve gazileri makamında misafir etti.

Programa, Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fırat Karaca, kurum amirleri, gaziler, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - KONYA

19 Eylül Gaziler Günü, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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