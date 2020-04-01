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Hüyük'te 2 hafta açık pazar kurulmayacak

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alma amacıyla açık pazarların kurulmasının, iki hafta süreyle yasaklandığı bildirildi.

01.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:04
Hüyük'te 2 hafta açık pazar kurulmayacak
Konya 'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alma amacıyla açık pazarların kurulmasının, iki hafta süreyle yasaklandığı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk sağlığını korumak için gayret ettiklerini belirti. Bu kapsamda ilçede iki hafta süreyle açık pazar kurulmayacağını bildirdi.
Kovid-19 tedbirlerinin önemli olduğunu vurgulayan Çiğdem, şunları kaydetti:
"Kaymakamlığımız öncülüğünde oluşturulan Vefa ve Sosyal Destek görevlilerimiz tarafından 65 yaş üzerinde olan hemşerilerimize talepleri doğrultusunda destek olma çalışmalarımız da devam etmektedir. Belediyemiz her gün ilçe merkezi ve 3 mahallede dezenfekte çalışmalarını sürdürmekte olup yarın itibarıyla, ilçemize bağlı Tolca, Budak ve Kıreli sahil kısımları püskürtme yöntemi ile ilaçlanacaktır. Aynı zamanda hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerimizin de tamamı ilaçlanacaktır.
Tüm dünya ve ülkemiz salgın sebebi ile zor bir sınavdan geçmektedir. Allah'ın izni ile bu da geçecektir. Bu süreçte mülk sahibi hemşerilerimizin kiracılarına şartları göz önünde bulundurarak destek olmalarını da hassaten rica ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel
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