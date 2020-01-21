Haberler » Güncel » Hüyük'te 57 kişiye tapu müjdesi - Haber

Hüyük'te 57 kişiye tapu müjdesi

Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem düzenlediği halk toplantısında evlerinin tapusu olmayan ilçe sakinlerinden 57'sine tapu müjdesi verdi.

21.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:02Hüyük'te 57 kişiye tapu müjdesi
ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem düzenlediği halk toplantısında evlerinin tapusu olmayan ilçe sakinlerinden 57'sine tapu müjdesi verdi.
Hüyük Belediyesi tarafından ilçeye bağlı bir mahallede her ay düzenlenen halk toplantılarının sonuncusu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçe halkıyla sürekli diyalog ve istişare halinde Belediye olarak hizmet üretmenin gayretinde olduklarını dile getirdi.
Başkan Çiğdem, Göçeri Mahallesi'nde bir asırlık sorun olan 4706 sayılı imar kanunu kapsamında hazine arazisi üzerinde evi olan ancak tapusu bulunmayan vatandaşlardan 57'sine tapu müjdesi verdi.

Mehmet Çiğdem, Göçeri, Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59  Halep'e yakın köylere hava saldırısı: 9 ölü
15:53  Yaralı halde bulunan köpek, tedavi altına alındı
15:58  İstanbul-çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı
15:58  Müze olarak hizmet veren 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı restore edildi
15:58  Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
21.01.2020 16:03:16