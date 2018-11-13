Hüyük'te Anıza Ekim Uygulaması

13 Kasım 2018 Salı 14:38



13 Kasım 2018 Salı 14:38

Hüyük İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanlarında anıza doğrudan ekimin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.İlçe Müdürü Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Tarımsal Eğitim ve Yayım Projeleri kapsamında hayata geçirilen "Hüyük'te doğrudan ekim teknikleri eğitimi" ile birlikte bu yıl ilk defa anıza ekim uygulamasının yapıldığını söyledi.Projenin Hüyük Ziraat Odası ile yürütüldüğünü ifade eden Çakır, şunları kaydetti:"Bu ekim dikim dönemi içerisinde ilçemiz çiftçilerinin kullanımına kazandırdığımız makinemiz ile Köşk Mahallemizde ilk ekim denemesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu makine ile hububat tohumları başta olmak üzere nohut, mısır, Macar fiği, adi fiğ ve benzeri özellikteki tohumların arazi işlemesine gerek kalmadan, anız üzerine ekilebiliyor. Bu da çiftçiye ciddi miktarda bir ekonomik katkı yapıyor. Ayrıca toprağın organik yapısını da zenginleştiriyor. Ayrıca bölgemizin ciddi problemlerinden olan anız yangınlarının önüne geçiliyor."Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin ise proje ile tarımdaki yeni teknikleri yöre çiftçisi ile buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.