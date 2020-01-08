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Hüyük'te belediye meclis toplantısı yapıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde belediyenin aylık olağan toplantıları ilçeye bağlı dış mahallelerde yapılıyor.

08.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:44Hüyük'te belediye meclis toplantısı yapıldı
'nın ilçesinde belediyenin aylık olağan toplantıları ilçeye bağlı dış mahallelerde yapılıyor.

Hüyük İlçe Belediyesinin Ocak ayı olağan toplantısı ilçeye bağlı Mahallesindeki bir kahvehanede halka açık olarak gerçekleştirildi.

2020 yılının ilk meclis toplantısında belediye meclis üyelerine hitaben konuşma yapan Belediye Başkanı Çiğdem, kurum olarak her ay rutin olarak düzenledikleri olağan meclis toplantısını ilçeye bağlı farklı bir mahallede gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantının yapıldığı yerleşim merkezlerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyledi. Toplantıda gündeme ilişkin konuların değerlendirilerek karara bağlandığını belirten Başkan Çiğdem, "Bir taraftan da vatandaşlarımızın da mahallelere yapacağımız hizmet ve yatırımlarla ilgili olarak görüş, öneri ve taleplerini de alabiliyoruz. Onları da dinlediğimiz bir toplantı oluyor bu çalışmalarımız" diye konuştu.

9 aylık görev süresi içerisinde Kıreli Mahallesine yapılan hizmetler ile planlanan projeler konusunda da vatandaşlara bilgiler veren Çiğdem, mahalle sakinlerine yerleşim merkezine yapılacak Arasta Osmanlı Çarşısı ve Yeni Kıreli Sanayisi ile ilgili de sunum yaptı. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına meclis üyelerinin yanısıra birim amirleri ve vatandaşlar da katıldı. - KONYA

Kıreli, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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