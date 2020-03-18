Hüyük'te Çanakkale Şehitleri anıldı
Konya'nın Hüyük ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
18.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:02
Konya 'nın Hüyük ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Anıt meydanında gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve ilçe belediye başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program son buldu.
Törene, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, kurum amirleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - KONYA
Anıt meydanında gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve ilçe belediye başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program son buldu.
Törene, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, kurum amirleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
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