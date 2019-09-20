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Hüyük'te elektrik hatları yenileniyor

Hüyük ilçesinde, elektrik nakil hatlarının yenilendiği bildirildi.

20.09.2019 09:20Hüyük'te elektrik hatları yenileniyor
Hüyük ilçesinde, elektrik nakil hatlarının yenilendiği bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Hüyük ilçe merkezi ile dış mahallelerde bulunan elektrik nakil hatlarının komple yenilenmesine yönelik çalışma başlatıldığını söyledi.
Çalışma yürütülen yerlerde incelemede bulunan Başkan Çiğdem, "İlçemizde elektrik hatları yenileme çalışmaları devam ediyor. Biz de yürütülen bu çalışmaları yerinde görmek için mesai yapan arkadaşları ziyaret ettik, kolaylıklar diledik. MEDAŞ Genel Müdürlüğü'müz nezdinde tüm emeği geçenlere ilçem halkı adına teşekkür ediyorum." dedi.

Mehmet Çiğdem, Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

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