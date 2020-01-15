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Hüyük'te ev yangını

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde iki katlı evde çıkan yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü.

15.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:00Hüyük'te ev yangını
'nın ilçesine bağlı Mahallesi'nde iki katlı evde çıkan yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü.
Köşk Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşların ardından kontrol altına alınabildi.Yangın, hasara yol açtı.
Köşk Mahallesi Muhtarı Ahmet Parlar, yaptığı açıklamada, yanan evin kullanılamaz hale geldiğini, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Parlar, ikamet sahiplerinin yerleşim merkezi dışında olması dolayısıyla yangın çıkan evde kimsenin olmadığını belirterek, "Yangını jandarma ekipleri devriye esnasında görerek muhtarlığımıza bildirdi. Biz de hemen yangın ihbarında bulunduk." dedi.

Hüyük, Konya, Köşk, Güncel

Kaynak: AA

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