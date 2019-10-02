Haberler » Güncel » Haber

Hüyük'te geçici işçiler noter kurasıyla belirlendi

Hüyük ilçesinde, eğitim kurumlarında geçici olarak çalışacak personel çekilen kurayla belirlendi.

02.10.2019 10:00Hüyük'te geçici işçiler noter kurasıyla belirlendi
Hüyük ilçesinde, eğitim kurumlarında geçici olarak çalışacak personel çekilen kurayla belirlendi.
Hüyük İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda İŞKUR'un toplum yararına program (TYP) kapsamında 9 ay süreyle görev alacak 21 temizlik işçisi ve 5 güvenlik görevlisinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.
Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda yapılan kura çekiminin ardından eğitim kurumlarında çalışacak personel belirlendi.
Kura çekilişi sırasında adaylar büyük heyecan yaşadı.

İŞKUR, Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının göz önünde tutulması gerekiyor"
15:56 20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi
15:56 Muğla'da yaya geçidi nöbeti
15:55 Ali Koç: "Derbideki mücadeleden dolayı mutluyum"
15:55 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
15:55 Vali coşkun, makam aracıyla durup yayalara öncelik verdi
15:54 Kartal'daki cinayet davasında karar