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Hüyük'te HEM'in kadın kursiyerlerinden Başkan Çiğdem'e teşekkür ziyareti

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM) açtığı kursa katılan kadın kursiyerler Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

03.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:27 Hüyük'te HEM'in kadın kursiyerlerinden Başkan Çiğdem'e teşekkür ziyareti
'nın ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM) açtığı kursa katılan kadın kursiyerler Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

Hüyük Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün ilçeye bağlı Köşk Mahallesinde açtığı dikiş-nakış kursuna katılan kursiyer kadınlar, Hüyük HEM Müdürü Erdoğan Maden'le birlikte ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kadın kursiyerler, kurs döneminde el emeği, göz nuru dökerek hazırladıkları el işi çalışmalarından Başkan Çiğdem'e hediye ederek bugüne kadar kendilerine ve eğitim gördükleri HEM'E verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve çalışmaları inceleyerek kursiyer kadınları verdikleri emek ve el becerilerinden ötürü tebrik eden Çiğdem, Hüyük yöresinde yaşayan kadınların el becerileri konusunda üstün meziyetlere sahip olduğunu, bunun da yürüttükleri çalışmalara yansıdığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Çiğdem, Hüyüklü kadınların ve kadın girişimcilerin kurum olarak bugüne kadar hep yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Çiğdem, Hüyük'te kadın girişimcilerden oluşan bir derneğin ivedilikle kurulması için ilgili personellerine talimat verdiğini de sözlerine ekledi. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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