Hüyük'te İngilizce ve Arapça dil sokağı

Hüyük ilçesinde, bir lisede yürütülen proje kapsamında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağı açıldı.
Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde e twinning projesi kapsamında okul hizmet binasının giriş katında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağının açılışı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, sokak projesiyle öğrencilerin görsel materyallerle İngilizce ve Arapça'yı eğlenerek ve özümseyerek öğrenmelerinin hedeflendiğini söyledi. Açılışın ardından katılımcılar sokağı gezdi.
Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Şube Müdürü Ahmet Atik, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Hüyük
, Güncel
Kaynak: AA