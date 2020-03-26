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Hüyük'te koronavirüse karşı alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Konya'nın Hüyük ilçesindeki pazar alanında yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir amacıyla yürütülen çalışmaların üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

26.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:55
Hüyük'te koronavirüse karşı alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı
Konya 'nın Hüyük ilçesindeki pazar alanında yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir amacıyla yürütülen çalışmaların üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in pazar alanındaki hijyen ve korunma kurallarının üst seviyeye çıkarılmasına yönelik talimatları doğrultusunda harekete geçen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Başkan Çiğdem'in söz konusu talimatlarını pazar yerinde satış yapan esnafa aktaran zabıta ekipleri, Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "sosyal mesafeyi koruyun", "hijyen kurallarına uyan satıcıyı tercih et", "toplum sağlığı için lütfen ürünlere dokunmayın" içerikli uyarıcı yazıların tezgahlar üzerinde yer almasını sağladı.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçe genelinde koronavirüse karşı alınan önlem ve tedbirlerin Hüyük Belediyesi ile eş güdüm içerisinde çalışan, kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve gönüllü vatandaşların da katkı ve destekleriyle üst noktaya çıkarıldığını vurgulayarak, vatandaşlara ise evde kalmaları çağrısını tekrarladı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel

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