Hüyük'te Lise Öğrencileri Şehit Kabirlerini ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Konya
'nın Hüyük
ilçesinde öğrenim gören lise öğrencileri, Doğanhisar
ilçesindeki şehit kabirleri ile şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Hüyük Makbule Durmuş Akkuş
Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan lise öğrencileri, kendilerine eşlik eden idareci ve öğretmenlerle birlikte komşu ilçe Doğanhisar ilçesini ziyaret etti.
İlçeye bağlı şehit köyü olarak tanınan Deşdiğin Mahallesi'ni ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, buradaki şehit kabirlerini ziyaret ederek mezar başlarında şehit asker ve polisler için dua etti.
Öğrenci ve öğretmenler, şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek, şehitler için Yasin-i Şerif okudu.
Doğanhisar, Hüyük, Güncel
Kaynak: AA