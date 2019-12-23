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Hüyük'te MEDAŞ yatırımları ele alındı

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'ı makamında ziyaret etti.

23.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:52 Hüyük'te MEDAŞ yatırımları ele alındı
'nın İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'ı makamında ziyaret etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Uçmazbaş'a ziyaretinde, ilçeye bağlı mahallelerin tümünde kış dönemi öncesinde elektrik nakil hatlarında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına alınacak önlemlere ilişkin taleplerini dile getirdi. Ziyarette ayrıca, Hüyük ilçe merkezinde görüntü kirliliği oluşturan enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve bölgedeki MEDAŞ yatırımlarının da ele alındığı belirtildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, "Hüyük ilçesinin 23 mahallesinin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması ve taleplerimizin yerine getirilmesi noktasında MEDAŞ Genel Müdürümüzden destek istedik, görüş alışverişinde bulunarak istişarelerde bulunduk. Nazik misafirperverliği dolayısıyla genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise, gündeme gelen konularla ilgili kurum olarak zaten çalışma yürüttüklerini en kısa süre içerisinde tamamlanmasına yönelik gayret içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'a ziyarette Başkan Çiğdem'in yanı sıra Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Yılmaz ve merkez mahalle muhtarları eşlik etti. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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