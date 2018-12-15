Hüyük'te Öğrencilere Namazın Önemi Anlatıldı

Konya
'nın Hüyük
ilçesinde düzenlenen konferansla öğrencilere namaz ibadetinin önemi anlatıldı.
Hüyük İlçe Müftülüğü, Hüyük Makbule Durmuş Akkuş
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hüyük İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle "Haydi kurtuluşa, Haydi namaza" konulu konferans düzenlendi.
İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut
, konferansta yaptığı sunumda, ahirette, imandan sonra ilk sorunun namazdan geleceğini belitti.
Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye
'de "namazsızlık hastalığının" yaygın olduğuna işaret eden Bulut, "Gerçekten üzüntü verici bir durum. Müslümanlar olarak namazın bilincine, namazın şuuruna varamamışız. Namaz bilincimizde eksiklik var." dedi.
Konferansı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kenan Çağlıyan da takip etti.
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:48