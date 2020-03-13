Hüyük'te özel öğrencilere Konya gezisi
Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören özel öğrenciler, ilçe belediyesi tarafından düzenlenen Konya gezisine katıldı.
13.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:07
Konya 'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören özel öğrenciler, ilçe belediyesi tarafından düzenlenen Konya gezisine katıldı.
Hüyük'te, Yunus Emre Ortaokulu özel öğretim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin öğretmenleri bir süre önce Hüyük Belediyesini ziyaret ederek Konya ve anıtkabir gezisi düzenlenmesi talebini iletti. Talep üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ilgili birimlerine konuyla ilgili talimat verdi. Belediye Başkanı Çiğdem bu konuda verdiği sözü yerine getirirken, Belediye tarafından düzenlenen Konya gezisi kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Panorama Konya Müzesi, Mevlana, şehitlik müzesi, alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun parklarını ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, bu anlamda özel öğrencilere verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtirken, Anıtkabir gezisini ise ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi. - KONYA
Hüyük'te, Yunus Emre Ortaokulu özel öğretim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin öğretmenleri bir süre önce Hüyük Belediyesini ziyaret ederek Konya ve anıtkabir gezisi düzenlenmesi talebini iletti. Talep üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ilgili birimlerine konuyla ilgili talimat verdi. Belediye Başkanı Çiğdem bu konuda verdiği sözü yerine getirirken, Belediye tarafından düzenlenen Konya gezisi kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Panorama Konya Müzesi, Mevlana, şehitlik müzesi, alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun parklarını ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, bu anlamda özel öğrencilere verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtirken, Anıtkabir gezisini ise ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi. - KONYA
Kaynak: İHA
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