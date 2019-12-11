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Hüyük'te şadırvan dualarla hizmete açıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, tarihi caminin yanına Selçuklu mimari tarzında yaptırılan şadırvan mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

11.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:23Hüyük'te şadırvan dualarla hizmete açıldı
'nın ilçesinde, tarihi caminin yanına mimari tarzında yaptırılan şadırvan mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesinde bulunan tarihi Tolca Camisi'nin yanına ilçe belediyesinin desteği ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla bir şadırvan inşa edildi. Yapımı tamamlanan şadırvan gerçekleştirilen dualar eşliğinde hizmete açıldı. Açılış töreninde davetliler ve katılımcılara pilav yemeği ikram edildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, mahalle sakinlerinden gelen şadırvan talebine kurum olarak duyarsız kalmadıklarını belirterek, Hüyük Belediyesinin de katkı sunduğu, hayırsever vatandaşların ise finansal destek sağladığı şadırvanın tamamlanarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Şadırvanın Selçuklu mimarisi tarzında inşa edildiğini vurgulayan Başkan Çiğdem, "İlçe Müftümüzün de katılımı ve yaptığı dualarla mahallemize hizmet vermeye başlayan şadırvan Tolca'mıza hayırlı olsun. Allah'ım yardım eden, destek veren herkesten razı olsun" dedi. - KONYA

Selçuklu, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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