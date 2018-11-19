Hüyük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya
'nın Hüyük
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Çimen
idaresindeki 42 B 9810 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 16. kilometresi Yelken mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine refüje çıkarak trafik levhalarına çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya,Hüyük
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:11