Hüyük'te yıldız yağmuru

Hüyük Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali'nin İlk Yılında Yıldızlar Geçidi Yaşandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali'ne ünlüler akın etti.

Açılışını Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in yaptığı festivale, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, İstanbul Beyoğlu Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Başkan Çiğdem ''Seçim döneminde vaat ettiğimiz her şeyi halkımızın desteğiyle tek tek gerçekleştireceğiz. Hüyük halkına hizmet için geldik ve bu ilçeyi hak ettiği yere el birliğiyle taşıyacağız'' diye konuştu. Böyle bir Festivali gerçekleştirdiklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Çiğdem, sosyal ve kültürel anlamda yapacakları çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. Çiğdem festivale desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Konya Belediyesi'ne ve İstanbul Sinema ve Sanat Derneği'ne teşekkürlerini iletti.

Açılışa Niran Ünsal Damgası

Festivalin ilk günü sahneye çıkan ünlü sanatçı Niran Ünsal festivale damgasını vurdu. Ünlü sanatçı, en sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi; duygusal ve hareketli şarkılarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Doğum günü dolayısıyla sahnede pasta kesen Ünsal, ''Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ederim, beni çok mutlu ettiniz. Sizin enerjiniz bana en büyük hediye'' diye konuştu.

Festivalin ikinci gününde sahneye yakın zamanda çıkardığı "Sır" albümüyle müzikseverlerden tam not alan Ayfer Vardar çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Vardar, karşılaştığı ilgiden dolayı çok duygulandığını ifade etti.

Festivalin son gününde ise Ömer Faruk Bostan sevenleriyle buluştu. 7'den 70'e herkesin ezbere bildiği ''Erik Dalı'' türküsünü sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, katılımcıları coşturdu.

Erhan Güleryüz ve Bayhan da Festival'in en çok ilgi gören isimlerinden oldu. Nostaljik şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen usta isimler izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Sinemanın Duayenleri de Festival'de

Türk Sineması'nın duayen isimleri de Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali'nde sevenleriyle buluştu. Türk Sineması'nın en sevilen isimlerinden Meral Konrat, Selçuk Özer, Mustafa Uzunyılmaz, Ahmet Mümtaz Taylan, Halil Ergün ve Cemal Toktaş Hüyük halkıyla bir araya geldi, sinema ve sanata dair merak edilenleri anlattı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçılar, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Altın Eller Konya Hüyük'te

İstanbul Sinema ve Sanat Derneği üyesi olan 20'nin üzerinde el sanatçısının açtığı stantlara Hüyük halkı büyük ilgi gösterdi. Sedef kakmadan keçe işlemeye, cam üflemeden cam süslemeye, baston işlemeden minyatür sanatına kadar Anadolu kültürüne ait her zanaatın yer aldığı stantlarda el sanatçılarının sergiledikleri performanslar ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Başkan'dan Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi Müjdesi

Festivalde birbirinden ünlü başarılı sanatçılarla eğlencenin doruğuna çıkan Hüyüklülere gerçekleştireceği projeleri anlatan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük'te Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi'nin çalışmalarına başlayacaklarının müjdesini de vatandaşlarla paylaştı. Çiğdem, ''Asırlık çınarlarımız yaşlılıklarını da huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirsinler diye projemizi çizdik, onaylattık. En kısa zamanda da inşaatına başlayıp İmranlı Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi'mizi hizmete açacağız inşallah'' diye konuştu. Festivalin sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Asuman Dabak'ın yönettiği açık artırma ile yaşlı merkezinin yararına 250 bin liranın üzerinde bağış toplandı.

Çilek cenneti olarak da bilenen Hüyük'te, yoğun programıyla dolu dolu geçen festivale katılanlara çilek ikram edildi.