Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hüyük'te zabıtadan pazar yeri denetimleri - Güncel

Hüyük'te zabıtadan pazar yeri denetimleri

Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

20.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:30
Hüyük'te zabıtadan pazar yeri denetimleri
Konya 'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Hüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in talimatı üzerine başlattığı denetimlerde, Perşembe günleri pazar kurulan alanda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Hijyen kurallarına uygun olmadığı tesbit edilen bazı tezgahların açılmasına izin verilmedi.
Belediye ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunurken, pazar yerinde çok az sayıda pazar esnafının tezgah açtığı dikkati çekti.
Öte yandan, zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarına bir süre eşlik eden Belediye Başkanı Çiğdem de "bol kazançlar" dilediği pazarcı esnafına Kovid-19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Zabıta, Konya, Hüyük, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Güncel
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Loading