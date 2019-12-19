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Hüyük'teki DSİ yatırımları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Konya'nın Hüyük ilçesindeki yatırımları devam ediyor.

19.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:57 Hüyük'teki DSİ yatırımları
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, 'nın ilçesindeki yatırımları devam ediyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, DSİ 41. Şube Müdürü Fatih Peker ve beraberindeki DSİ yetkililerini makamında kabul etti. Ziyarette, Hüyük ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan yeni DSİ yatırımları ile bölgede devam eden gölet, taşkın koruma ve kapalı devre sulama projelerinin ele alındığı belirtilirken ardından bu çalışmaların son durumunun yerinde görülmek üzere inceleme yapıldığı belirtildi. Başkan Çiğdem, yaptığı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün ilçedeki yatırım ve hizmetlerinin durmadan devam ettiğini, yatırımlara bölgenin talepleri doğrultusunda yenilerinin eklendiğini belirtti. Başkan Çiğdem, "İlçemizde yürütülen mevcut yatırımların ise kesintiye ve aksaklığa uğramadan devam etmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu anlamda DSİ yetkililerimize ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı ilçe halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KONYA

Devlet Su İşleri, Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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