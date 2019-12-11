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Hüyük'ün mahallesinde içme suyu sevinci

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Burunsuz Mahallesinde vatandaşlar yeni içme suyu kaynağı bulunmasının sevincini yaşıyor.

11.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:27Hüyük'ün mahallesinde içme suyu sevinci
'nın ilçesine bağlı Mahallesinde vatandaşlar yeni içme suyu kaynağı bulunmasının sevincini yaşıyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, uzun yıllardır susuzluk sıkıntısı çeken Burunsuz Mahallesinde vatandaşlardan gelen talepler üzerine sorunun çözümü noktasında harekete geçtiklerini söyledi. Yerleşim merkezine yeni içme ve kullanma suyu kaynağı kazandırabilmek için kolları sıvadıklarını ve çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Çiğdem, uzun süreden beri yürütülen faaliyetlerin meyvesini verdiğini ifade etti. Başkan Çiğdem, "Bu çalışmalar sonunda mahallemizi tatlı suya kavuşturmuş bulunuyoruz. Donrul ve Bülüç deresi mevkilerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Vatandaşlarımız ile birlikte çalışma yürütülen mevkilerde inceleme yaparak son durumu da yerinde gördük. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Burunsuz, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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