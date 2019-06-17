Hüyüklü gençler Kapadokya'yı gezdi

Hüyük
ilçesinde gençler, Kapadokya
bölgesini gezdi.
Hüyük Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından koordine edilen gezi kapsamında, Hüyük'te yaşayan 485 öğrenci ve 22 öğretmen, Ürgüp
, Göreme
, Avanos
, Üçgüzeller, Güvercin Vadisi, Uçhisar
Kalesi, Paşabağı ve Zelve'yi ziyaret etme imkanı buldu.
Öğrencilerin gezi programının son adresi, ziyaret ettikleri Aksaray
'da bulunan Somuncu Baba
Külliyesi ile Eğri Minareli Cami oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimize böyle bir fırsatı sağladıkları için başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile Hüyük Belediye Başkanımıza, organizasyonda emeği geçen ilgili kurumlarımızdaki çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." denildi.