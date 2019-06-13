13.06.2019 16:54
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Hüznü ve Gururu bir arada yaşadılar

Hüznü ve Gururu bir arada yaşadılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yıl boyunca gitar eğitimi alan çocuklar başarı belgelerini aldı.

Kursu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, merkezdeki arkadaşlarından ayrılmanın da hüznünü yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hizmete sunulan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, geleceğimizin teminatı çocukların hem kişisel, hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu anlamda Saruhanlı'da hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklar yıl boyunca uzman eğitmenlerden gitar eğitimi aldı. Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler başarı belgelerini Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Yener Sav, Merkez Sorumlusu Hilal Güncan'dan aldı. Öğrenciler, kursu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşarken, bir yandan da merkezdeki arkadaşlarından ayrılmanın da hüznünü yaşadı.

Kaynak: Bültenler
Saruhanlı, Güncel

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