Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
, "Huzur
beldesi Diyarbakır
tekrar öz benliğine kavuşuyor. Öteden beri ilim, irfan şehri olan Diyarbakır'da bundan sonraki süreçte de insanımızın yüreğine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağına olan inancım tamdır." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Erbaş, Diyarbakır İl Müftülüğü ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Kongre Merkezi'nde, ildeki din görevlileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.
Daha sonra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
'nu makamında ziyaret eden Erbaş, üç ayların başlangıcı olan Regaip gecesini Anadolu'daki ilk Müslüman şehir, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'da geçirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Diyarbakır'ın, Hazreti Muhammed
'in vefatından 7 yıl sonra İslam ile buluştuğunu ve bugüne dek ezan sesinin hiç dinmediğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:
"İnşallah kıyamete kadar da bu beldelerde devam edecektir. Özellikle TRT1 ve Diyanet TV
'de canlı yayınlanacak olan mevlidi şerif programının terör örgütünün tahrip ettiği ve bu akşam yeniden ibadete açılacak olan Kurşunlu
Camisi'nde idrak edilecek olmasının önemi ve anlamı var."
Vali ve diğer idarecilere Diyarbakır'ı kısa sürede "Diyar-ı huzur" haline getirdiklerinden dolayı teşekkür eden Erbaş, "Huzur beldesi Diyarbakır tekrar öz benliğine kavuşuyor. Öteden beri ilim, irfan şehri olan Diyarbakır'da bundan sonraki süreçte de insanımızın yüreğine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.
"639 yılından sonra kesintisiz olarak İslam şehri olmuştur"
Vali Hasan Basri Güzeloğlu
ise sağlanan huzur ve barış ortamıyla Diyarbakır'ın huzur beldesi haline geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Diyarbakır, tarih boyunca ilim, irfan ve edebiyat şehri olmuştur. 639 yılından sonra kesintisiz olarak İslam şehri olmuştur. Terör örgütlerinin, ihanet odaklarının ve iş birlikçilerinin kaybettirdiği tüm zamanları kazanmak, en başta insanımızın gönlüne dokunmak, sonrasında da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı tüm Türkiye
'de olduğu gibi Diyarbakır'da da hayata geçirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz."
Diyanet İşleri Başkanlığı, Huzur, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA