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Huzur dersleri yapılıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hizmetlerini aralıksız sürdüren ve vatandaşların günün her safhasında yer almaya devam eden Gölyaka İlçe Müftülüğü Huzur Derslerinin ikincisini düzenledi.

30.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:16Huzur dersleri yapılıyor
'nin ilçesinde hizmetlerini aralıksız sürdüren ve vatandaşların günün her safhasında yer almaya devam eden Gölyaka İlçe Müftülüğü Derslerinin ikincisini düzenledi.

Her Perşembe akşamı Gölyaka İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programda yatsı namazından sonra saat 20: 00'da İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından dini bilgiler üzerine program yapılıyor. Gölyaka İlçe Müftülüğünün ikinci katında hizmet veren Diyanet Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen Kur'an-ı Kerim, Hadis dersleri, Peygamber Efendimizin örnek hayatı, tanışma ve sohbet eşliğinde geçen programda her geçen hafta katılım sayısı artıyor. İkinci hafta gerçekleşen programda, Müftü Kapancı tarafından Hadis dersi, Peygamber Efendimiz (S.a.v.)'in hayatı, İslam'ın Şartları ve anlatıldı. Sarıdere Köyü İmam Hatib-i Mahmut Kardüz tarafından kısa bir Aşrı Şerif okunmasının ardından Müftü Kapancı tarafından dualar edildi. Daha sonra da, sohbet ve tanışma havasında Müftü Kapancı ile karşılıklı soru-cevap şeklinde fikir alışverişlerinde bulunularak toplantıya katılanlara yapılan ikramlar sonrası program sona erdi. - DÜZCE

Gölyaka, Düzce, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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