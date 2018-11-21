Huzur Evi Sakinleri Sportif Aktivitede

Bilecik
Belediyesi tarafından düzenlenen "Genciyle Yaşlısıyla Bilecik Hareketleniyor" adlı etkinlik kapsamında huzur evi sakinleri tekrar spor yaptı.
Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde Aile ve Sosyal Politikalar Huzur
Evi'nde gerçekleştirilen programda, huzur evi sakinleri açma-germe hareketleri yanı sıra çeşitli sportif faaliyetlerde bulundu. Huzur evi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte; Bilecik Belediyesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezilerinden Spor Eğitmeni Merve Yeşilçayır huzur evi sakinleri ile spor yaptı ve bilgilendirmelerde bulundu.
Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yaptığı açıklamada; Bilecik Belediyesi'nin birçok alanda güzel çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Çalışkan, "Bilecik Belediyesi olarak 4 yıldır bu hizmeti bizler huzur evi sakinleri ile buluşturuyorduk zaten. Geçtiğimiz haftalarda huzurevi sakinleri ile bir araya geldik ve buradaki programımızı belirli bir takvim dahilinde sürdüreceğiz. Çünkü buradaki etkinliğimiz gerçekten huzur evi sakinleri tarafından ilgiyle takip ediliyor ve oldukça yararlı oluyor" ifadelerine yer verdi.
Huzur evi çalışanları ve sakinlerinin hep birlikte spor yaptığı etkinlikte uzman eğitmenler sağlıklı ve sporla yaşam konularında bilgilendirmelerde bulundular. Huzur evi sakinleri ve yetkilileri de gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Nihat Can
ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:19