04.07.2019 11:52
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Huzur hakkı alacakları Çubukspor'a bağışlandı

Huzur hakkı alacakları Çubukspor

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Meclisi üyeleri, bir aylık "huzur hakkı" alacaklarını Çubukspor'a bağışladı.

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Meclisi üyeleri, bir aylık "huzur hakkı" alacaklarını Çubukspor'a bağışladı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında yapılan meclis toplantısında, bir ay sonunda hak kazanılacak huzur haklarının, Çubukspor'a bağışlanması teklifi ele alındı.
Meclis üyeleri teklifi oy birliğiyle kabul etti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, spora desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.
Çubukspor'un daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösterdiklerini belirten Demirbaş, meclis üyelerinin de bir aylık huzur hakkı alacaklarını Çubukspor'a bağışlamasının önem bir davranış olduğunu ifade etti.
Çubukspor'u bölgesel amatör ligden şampiyon olarak çıkarak 3'üncü ligde görmeyi ümit ettiklerini anlatan Demirbaş, sporculara başarı dileğinde bulundu.
Çubukspor Futbol A.Ş Başkanı Lokman Kılıç ise, belediye meclis üyelerine katkıları için teşekkür etti.
Toplantıda, meclis gündemdeki 15 madde de görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: AA
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