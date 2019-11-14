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Huzur Timleri, parklara huzur getirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından park ve bahçelerde suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.

14.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:08Huzur Timleri, parklara huzur getirdi
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Timleri tarafından park ve bahçelerde suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla kurulan ve kısa sürede devreye giren Huzur Timleri, il merkezinde bulunan park ve bahçelerde gece, gündüz demeden denetimler yapıyor. Şüpheli görülen şahısların üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapılırken Huzur Timlerince parklarda bulunan çocuklar ile aileler huzur içerisinde zaman geçiriyor. Yapılan çalışmaları oldukça beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, "Yeni kurulan Huzur Timleri tarafından parklarımızda artık daha rahat ve güven içerisinde zaman geçire biliyoruz. Huzur Timlerini hemen hemen her park ve çay bahçesinde görmek çok güzel ve bizlerde bu çalışmalardan dolayı Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve polislere teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Ergüder, Adıyaman, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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