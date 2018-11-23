Huzur" Toplantısı

Edirne
Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, gençleri uyuşturucu tuzağına düşürmek isteyenlerle mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi. Edirne Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerde huzur toplantıları düzenliyor. Her hafta bir mahallenin kahvehanesinde gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polis ekiplerine istek ve sıkıntılarını aktarıyor. Mahalle sakinlerine suçlarla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, çeşitli broşürler dağıtıyor.
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal
Kurt, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel ve Asayiş Müdürü Şener Derin'in katılımıyla bu haftaki toplantı Karaağaç
Mahallesi'nde gerçekleşti.
"Bunların kafalarını ezmeye devam edeceğiz, kafalarını kollarını kıracağız"
Emniyet Müdürü Kurt, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlardan suçluların yakalanması veya olumsuzlukların bildirilmesi konusunda destek isteyerek, suçların engellenmesinde birlikte hareket edeceklerini vurguladı.
Özellikle uyuşturucu satıcılarına merhamet etmeyeceklerini, kanunların verdiği yetki çerçevesinde tüm güçleriyle bunlara müdahale edeceklerini ifade eden Kurt konuşmasına şöyle devam etti:
"Son zamanda yapılan uyuşturucular, bunlar gençlerimizi zehirlemek için dış ülkelerden gelen kimyasal maddelerdir. Bunları kullanan kişilerin ortalama 6 yıl sonra ciğerleri bitiyor ve ölüyor. Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekir. Çoluk çocuğumuza karşı sahip çıkmamız lazım.
Millet olarak bunlarla mücadele etmemiz gerekir. Son zamanlarda Edirne'de bunu yapanlar var onların bir kısmını topladık. Toplamaya devam edeceğiz. Bu şekilde kötü insanlar varsa bunları bize bildirin. Bunların kafalarını ezmeye devam edeceğiz, kafalarını kollarını kıracağız. Biz bunlara merhamet etmeyeceğiz. Kanunların verdiği yetki çerçevesinde bütün gücümüzle bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz."
Bazı vatandaşların bağ evlerinde ve bahçelerde yaşanan hırsızlık olayları konusunda yardım istemesi üzerine Kurt, kentte güven ve huzurun devam etmesi için ek önlemler alacaklarını sözlerine ekledi.
Kurt'un konuşmasının ardından vatandaşlar istek ve taleplerini dile getirdi. Toplum destekli polis ekipleri de vatandaşların taleplerinin not aldı.
Huzur,Kemal Kurt,Edirne