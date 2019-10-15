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Huzur uygulamaları devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde huzur uygulamaları devam ediyor.

15.10.2019 16:46Huzur uygulamaları devam ediyor
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde huzur uygulamaları devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uygulama yapıldı.

275 Polisin katıldığı uygulamalarda 109 iş yeri, 25 bin 811 kişi, 573 araç kontrol edildi. Kontroller kapsamında bakaya olan 2 kişi, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken, trafiğe uygun olmayan 2 araç trafikten men edildi. Aynı zamanda evrak eksiği bulunan 13 araca cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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