06.07.2019 13:10
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Huzur uygulamasında iki tabanca ele geçirildi

Huzur uygulamasında iki tabanca ele geçirildi

Karaman'da yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karaman'da yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından kent genelinde 3 saat süreyle uygulama yapıldı. 300 kişinin kimlik kontrolünden geçtiği asayiş uygulamasında aranan bir kişi ile farklı marka ve çaplarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Trafik uygulamasında da 100 araç kontrol edilirken, alkollü 5 sürücü ile 2 ehliyetsiz sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:00   GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi
13:56   2 astsubay FETÖ'den adliyeye sevk edildi
13:55   -Park halindeki yanan araca vatandaş müdahale etti
13:54   Kars'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
13:51   Organize suç örgütü üyesi 9 kişi tutuklandı
13:48   İran: "İngiltere Petrol tankerimizi bırakmazsa Tahran'ın misillemesinden korksun"
13:47   Mersin'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı