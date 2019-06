HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN- Çiğ köfte iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu

Kaynak: AA

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen çiğ köfte ramazanda da iftar sofralarında yerini alıyor.Tarihi, kültürü ve gastronomisi ile zengin Diyarbakır'da onbir ayın sultanı ramazanda özenle hazırlanan yemekler, iftar sofralarını süslüyor.Bu lezzetlerin başında da çiğ köfte geliyor.Köftelik bulgur, dana eti, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin yoğrulmasıyla hazırlanan, marul, limon ve salatalık ile tüketilen çiğ köfte iftar sofralarının da vazgeçilmezi oldu.Neredeyse her lokantanın önünde ve sokak başında kurulan tezgahlarda hazırlanan çiğ köfte yöre insanı tarafından dört mevsim tüketildiği gibi iftarda da tercih ediliyor.İftar saatine yakın ustalar tarafından büyük emekle hazırlanan çiğ köfte için tezgahların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.2 saatte yaklaşık 700 porsiyon satışRestoran işletmecisi ve çiğ köfte ustası Ömer Tinte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından kalan bu işi yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğünü söyledi.Etli çiğ köfte yapımının zahmetli ancak bir o kadar da lezzetli olduğunu ifade eden Tinte, "Çiğ köfte Diyarbakır mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biri. En büyük özelliği de dana etinden yapılması." dedi.Tinte, çiğ köftenin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu dile getirerek, "Eti 18 kez ince süzgeçten ve makineden geçirdikten sonra macun kıvamına gelmesi için robottan geçiriyoruz. Tamamen doğal yollarla yapıldığı için sağlıklı. Elle doğal domates ile yoğuruyoruz. Diyarbakır'ın etli çiğ köftesinin diğer çiğ köftelerden farkı budur." diye konuştu.Çiğ köfte için kullanılan malzemelerin de et kadar özenle seçildiğini anlatan Tinte, iftara 2 saat kala çiğ köfteyi yoğurmaya başladıklarını aktardı.Tinte, "Çiğ köfte ramazanda da çok rağbet görüyor. Çiğ köfte müşteriyi beklemeyecek, müşteri çiğ köfteyi bekleyecek. Bu nedenle müşterilere hızla cevap verebilmek için şubelerimizde personel sayısını artırıyoruz. İftara yakın 2 saat içinde yaklaşık 700 porsiyon paket satışımız oluyor." ifadelerini kullandı.Çiğ köftenin her mevsim tüketildiğini, özellikle kış aylarında ve ramazanda çok daha fazla rağbet gördüğünü dile getiren Tinte, tazeliğini koruması için buzla muhafaza ettiklerini belirtti.Tinte bazı müşterilerin çiğ köfteyi şehir dışına dahi götürdüğünü bildirdi."Çiğ köftesiz bir iftar düşünemiyorum"Müşterilerden Mehmet Narçiçeği, ailece çiğ köfteyi çok sevdiklerini söyledi."Çiğ köfte vazgeçilmezimiz." diyen Narçiçeği, iftarda da tercih ettiklerini belirtti.Süleyman Kaya, çiğ köftenin iftar sofralarını süsleyen başlıca yemekler arasında yer aldığını vurgulayarak "Çiğ köfte sadece ramazan ayında sofralarımızı süslemiyor, sürekli ihtiyaç duyduğumuz bir gıda. Bu nedenle sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti." şeklinde konuştu.Ömer Altunbay da çiğ köfteyi iftar sofrasında diğer yemeklerden ayrı düşünemediklerini anlatarak, "Çiğ köftesiz geçen bir iftar düşünemiyorum." ifadesini kullandı.