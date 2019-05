HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kızılay ramazanda her gün "ensar" oluyor

Kaynak: AA

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışında olduğu gibi Ağrı'da da ihtiyaç sahibi ailelere yemek ve gıda yardımında bulunan Türk Kızılay, ramazanda iftar ve sahurda vatandaşların sofrasını donatıyor.Bünyesinde bulunan aşevinde pişen yemeklerle Suriye, Afganistan ve Pakistanlıların da aralarında olduğu yaklaşık 3 bin 500 kişinin iftar açmasını sağlayan Kızılay, ramazan yardımlarıyla da göz dolduruyor.Ağrı'da her yıl ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da maddi durumu iyi olmayanların ihtiyaçlarını gideren Kızılay, aşevinden yemek almaya gelemeyen yaşlı ve evleri uzak ailelere de iftar yemeğini servislerle ulaştırarak yüzlerini güldürüyor.İftar yemeklerinin yanı sıra 550 aileye sahurluk için gıda yardımında da bulunan Kızılay, Nadiriye Taziye Evi'nde kurulan masalarda ramazan boyunca iftar yemeği veriyor.Gönüllülerle çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah aşevinde yemeklerin hazırlandığını ve öğle saatlerinde dağıtıldığını söyledi."Kardeşlerimizle iftarımızı açıyoruz"İsteyen vatandaşların yemekleri aşevinden aldıklarını, gelemeyen engelli ve yaşlılara evlerini ziyaret edip yemek götürdüklerini anlatan Tatlı, şöyle konuştu:"Kızılay Ağrı Şubesi olarak ramazan ayındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Aşevinde pişen yemeklerle günlük 550 aile ve yaklaşık 3 bin 500 kişiye yemek veriyoruz. Bunun yanında iftar soframızı kurduk. İftar soframızda Afganistan, Suriyeli ve öğrenci kardeşlerimizle iftarımızı açıyoruz. Bugün aşevimizde yaptığımız iki çeşit yemeğimizi tabaklara doldurarak servislerle ailelere ulaştırdık. Bu şekilde her gün ailelere yemeklerini ulaştırıyoruz.""İftar soframızla 3 bin 500 kişiye yemek sağlıyoruz"Tatlı, ihtiyaç sahibi ailelere zaman zaman gıda kolileri ve çeşitli yardımlar dağıttıklarını ifade etti."Bunun yanında sahurluk için çay, zeytin, helva ve reçel yardımında da bulunuyoruz." diyen Tatlı, şunları kaydetti:"Her gün yaklaşık 400 kişiyle iftarımızı açıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. İftar soframızla 3 bin 500 kişiye yemek sağlıyoruz. 550 aile bizden her gün yemek almakta ve ramazan ayı boyunca tahminen 12 bin kişiyi iftar soframızda ağırlayacağız."Kızılay Şube Başkanlığından her gün yemek yardımı alan Afganistan uyruklu Sahra Habibi de bu yardımlar sayesinde ramazanı mutlu geçirdiklerini belirtti.Habibi, "Kızılay'dan yemek ve kahvaltı alıyoruz. Bu yardımlardan çok memnunuz, herkese teşekkür ederiz. Sahur için helva, zeytin ve reçel yardımları yapılıyor." diye konuştu.Afganistanlı Spozhmai Hashimi de Kızılay'ın 365 gün kendilerine sıcak yemek yardımında bulunduğunu, ramazanda hem iftar hem de sahur için her türlü yardımın yapıldığını dile getirdi.