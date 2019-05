HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği "bubur lambuk" - KUALA

Kaynak: AA

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya 'da ramazanın gelmesiyle birlikte ülke genelinde pişirilen pirinç, et ve çok sayıda baharattan oluşan geleneksel ramazan yemeği "bubur lambuk", Malay halkının iftar sofralarının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor.Pirinç lapası olarak da adlandırılan bubur lambuk, ramazan boyunca Malezya genelinde kurulan ramazan pazarlarında ve merkezi camilerin avlusunda her gün sabah erken saatte pişirilip küçük kaplarda satılıyor. Kimi cami önlerinde ise bedava dağıtılıyor.Yemeğin yapıldığı camilerde cemaat, geleneksel iftarlıklarını çoğunlukla ikindi namazından sonra alıp evlerine götürüyor.Tarihi 15. yüzyıla dayanıyorMalay kültürünün renkli lezzeti bubur lambuk yemeğinin Malay yarımadasında ilk olarak 15. yüzyılın başlarında pişirildiği rivayet ediliyor.Tarihi kaynaklara göre bubur lambukun hikayesi, Malaka Krallığının kurucusu Sultan İskender Şah'ı, dönemin Kamboçya İmparatoru Hun Jen'in ziyaret etmesiyle başlıyor.İmparator Hun Jen'in Malaka kralına, çiğnemeden yutup kolay hazmedebileceği bir yemek yaptırması ricasında bulunduğu ve bunun üzerine Sultan İskender Şah'ın pilav ve sebze karışımı lapa bir yemek hazırlattığı kaynaklarda belirtiliyor.Bubur lambukun bugünkü tarifiyle ilk olarak 1949'da Malezya'nın İngiliz hakimiyeti döneminde Kuala Lumpur 'a yerleşen Allahyarham Said Benk isimli bir Pakistanlı tarafından pişirildiği biliniyor.Allahyarham Said Benk'in Kuala Lumpur'un Kampung Baru bölgesindeki caminin avlusunda ramazan ayında Müslümanlara iftarlık dağıtmak için bir kazanda bubur lambuk yemeğini pişirdiği ve o günden sonra bu yemeğin her ramazanda aynı caminin etrafında pişirilmesinin gelenekselleştiği ifade ediliyor.Tarifi 70 yıldır hiç değişmediKuala Lumpur'daki bir Pakistanlının 70 yıl önce başlattığı bu renkli ramazan geleneği bugün Malezya'nın her yerinde sevilerek uygulanıyor.Malezya Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi (IYC) de bubur lambuk pişirmesini gençlere öğreterek kadim kültürü yaşatıyor.Ramazan boyunca gönüllü öğrenci ve çalışanlarla birlikte her gün bubur lambuk yemeğinin pişirildiği IYC'de, gönüllüler yaklaşık bir buçuk saat süren pişirme safhasının ardından tek tek kaplara koydukları yemeği Kuala Lumpur'un 5 farklı noktasında halka dağıtıyor.Pilav, kırmızı et ve çok sayıda baharat katılarak yapılıyorBubur lambuk yemeğinin yapılışına dair AA muhabirine bilgi veren IYC gönüllülerinden Norjiana Abdul Rahman, yemeğin ana malzemelerinin pirinç, kırmızı et, soğan, sarımsak, zencefil ve havuç olduğunu söyledi.Norjiana, yemeğin kendine has tadını alması için gereken karanfil, kakule, çemenotu, tarçın ve yıldız anason baharatlarının eksiksiz bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.Yemeğe su eklenip kaynayana kadar tahta kaşıklarla iyice karıştırılması gerektiğini anlatan Norjiana, "Yemek kaynadıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte lapa hale gelene kadar bekletiyoruz ve yaklaşık yarım saat sonra bubur lambuk son halini alıyor." dedi.