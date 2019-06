HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Minik öğrenciler ramazanda yetimleri ve yoksul aileleri unutmadı

Kaynak: AA

ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de ilkokul öğrencileri, harçlıklarından ayırdıkları parayla yetim çocuklara bayramlık, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.Dumlupınar İlkokulunda öğrencilerin zihinlerinde iyilik kavramının oluşması için kurulan "İyilik Kulübü" kapsamında, sınıflarda kumbara dağıtıldı.Öğrenciler, harçlıklarından ayırarak "iyilik kumbarası"nda biriktirdikleri parayla lösemili çocuklara, ihtiyaç sahibi ailelere ve sokak hayvanlarına destekte bulunuyor.Ramazanda ise toplanan parayla okuldaki yaklaşık 30 yetim öğrenciye bayramlık, 11 ihtiyaç sahibi aileye de gıda yardımında bulunan çocuklar, iyilik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.Okul Müdürü İbrahim Say, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp bünyesinde bütün sınıflara koydukları "iyilik kumbarası"nı ay sonunda açtıklarını anlattı.Okulda ihtiyaç sahibi öğrencilerin ve velilerin bulunduğunu dile getiren Say, "Kumbarada biriken parayla yoksul öğrenci ve ailelerinin kırtasiye, giyim, gıda gibi ihtiyaçlarına destek oluyoruz." dedi.Say, kış aylarında da zaman zaman hayvanlara barınak yapıp onlar için doğaya yem bıraktıklarını, bu sayede öğrencilerde tüm canlılara yardım duygusunun gelişmesine katkı sağladıklarını belirtti.Ramazan ayı dolayısıyla da bir çalışma yaptıklarını ifade eden Say, şunları kaydetti:"Velileri de organize ettik. Öğrencilerin de katkılarıyla elde ettiğimiz gelir sayesinde ramazan kolileri oluşturduk. Yetim çocuklara bayramlık kıyafetler aldık. Öğrencilerimiz bu sayede iyilik yaptıkça çok mutlu oluyor. Kumbaranın birinden 50 lira çıktı. O sınıfın öğretmenine sorduk '50 lirayı kim attı?' diye. Öğrendik ki çocuğun evde kumbarası varmış, kumbarasında biriktirdiği parayı tümletip okuldaki kumbaraya atmış. Çocukla konuştuğumda 'Yetim kardeşlerimiz var, sokakta köpekler var. Bunlara yardım etmeyi çok istiyordum. Yardım ettikçe mutluluğum artıyor. Bizim babamız var, her şeyimizi alıyor ama okulumuzda Suriye'den gelen çocuklar da var, babasız çocuklar da. Onlara destek oldukça mutlu oluyorum.' dedi.""Kumbara doldukça mutlu oluyoruz"Dördüncü sınıf öğrencisi Ayşe Ahsen Topçu da kumbarada toplanan parayla herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Hayvanlara yiyecek veriyoruz. Bazı çocuklara yardım ediyoruz. İhtiyacı olan kişilere yardım ediyoruz. Hediye götürünce mutlu oluyorlar. Kumbara doldukça da biz mutlu oluyoruz." diye konuştu.İremsu Ünsal ise iyilik kumbarasında lösemili çocukların tedavi olması için para biriktirdiklerini anlatarak, "Yetim çocukların bayramlık kıyafet alabilmesi için de para biriktirip onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Biz ne kadar mutlu oluyorsak onlar da o kadar mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.