HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Osmanlı payitahtında ramazan coşkusu

CEM ŞAN - "Osmanlı Payitahtı" Bursa
'da ramazan ayı, iftarlar, teravihler, türbe ziyaretleri ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla idrak ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi
, merkez ilçe belediyeleri ile bazı oda ve dernekler, ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor.
Büyükşehir Belediyesinin "Şehr-i Ramazan" etkinlikleri kapsamında kentin farklı noktalarına kurduğu çadırlarda vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geliyor. Fevzi Çakmak
Caddesi başta olmak üzere, Görükle
, Alemdar, Emir Sultan
, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi, Yıldırım
Çınarönü Mahallesi, Gürsu
Meydanı ve İnegöl
olmak üzere 8 noktada her gün 14 bin kişiye yemek veriliyor.
Bunun yanında Bulgaristan
, Makedonya
, Kosova
, Bosna Hersek
ve Batum
'da da iftar sofraları kuran Büyükşehir Belediyesi, ramazan ikliminin tüm Osmanlı coğrafyasında hissettirilmesini sağlıyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "Ramazan'da Birlikte Olalım" temasıyla düzenlenen iftar sofraları, günde 2 bin kişiyi ağırlıyor. Hayırsever iş insanları ve kurumların destekleriyle hazırlanan BTSO iftar sofraları, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı ve Pınarbaşı Meydanı'nda vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Somuncu Baba
Evi'nde somun ekmek ve çorba ikramı Osmangazi Belediyesi
tarafından da Eskici Mehmed Dede Aşevi ile Elmasbahçeler, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya
Kimsesizler Evi'nde ramazan ayı boyunca her akşam 2 bin kişiye iftar veriliyor. Somuncu Baba Evi'nde de her gün Somuncu Baba'nın manevi ruhuna uygun şekilde somun ekmek ve çorba ikramı yapılıyor.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
tarafından 20 bin, Osmangazi Belediyesi tarafından da 5 bin erzak paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Ramazanın manevi atmosferine uygun programlar
Belediye tarafından Ramazan'ın manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan programda ise şiir dinletilerinden animasyonlara, tasavvuf konserlerinden sema gösterilerine, sohbet programlarından orta oyunlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Merinos
Park'taki etkinlik alanında, teravih öncesi orta oyunu, meddah, ilahiler, çocuk tiyatrosu, balon gösterileri, masal kahramanları, ateşbaz gösterileri ve çeşitli yarışmalarla ramazan akşamlarına ayrı bir renk katılıyor. Park alanına kurulan oyun parkurları ve lunaparkta ise çocuklar gönüllerince eğleniyor.
Perşembe günleri birbirinden değerli hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yanında Necmettin Nursaçan
, Mustafa Akgül
, Mehmet Emin Ay
ve Bursa Müftüsü İzani Turan
vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor. Şehir Tiyatrosu
ekipleri orta oyunu ve Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu da konserlerle ramazana renk katarken Hançerli Medresesi Kültür Merkezi ile Karagöz Müzesi'ndeki "Hacivat-Karagöz" gölge oyunları ramazan akşamlarının neşesi oluyor.
Yüzlerce yıllık teravih geleneği
Merkez ve ilçelerinde camilerin mahyalarla güzelleştirildiği Bursa'da, ramazan ayı dolayısıyla Emir Sultan, Orhangazi
ve Osmangazi türbeleri, ziyaretçi bakımından en yoğun dönemlerini yaşıyor. Emir Sultan Türbesi, özellikle iftar sonrasında yoğun oluyor. Emir Sultan Meydanı'nda belediyenin iftar çadırında orucunu açanlar, türbeyi gezip dualar ediyor.
Bursalılar, İslam aleminin beşinci kutsal mekanı olarak kabul edilen Ulu Cami ile Yeşil, Emir Sultan, Mihraplı camileri başta olmak üzere bütün camilerde kılınan teravih namazına da iştirak ediyor.
Öte yandan Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil ve Muradiye
gibi külliyeleri ile Süleyman Çelebi
, Üftade, Molla Fenari
, Somuncu Baba, Geyikli
Baba gibi manevi mimarların türbeleri, kentteki önemli ziyaret durakları arasında yer alıyor.
Ayrıca Kadir Gecesi
'nde, Bursa İl Müftülüğünce hazırlanacak özel programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla gecenin anlamına uygun bir etkinlik düzenlenecek.
Bursa
, Payitaht Abdülhamit
, Güncel
Kaynak: AA