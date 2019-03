Huzur ve Turizm Şehri Haline Gelen Tunceli Çağ Atladı

Kaynak: İHA

Tunceli'de görev yaptığı süre içerisinde 625 milyon liralık projenin yapıldığını ve 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlandığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, terörle mücadelede sağlanan başarı sayesinde kentin huzur şehri haline geldiğini, kadın, engelli istihdamında Türkiye 1'incisi olduklarını, genel istihdamda ise 81'inci sıradan ilk 10'a girdiklerini söyledi.Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 30 Haziran 2017 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. 30 Haziran 2017 yılında Tunceli'de göreve başladığını anımsatan Vali Sonel, "O günden bugüne Tunceli değişti. Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle başarılı mücadelesi sonunda artık Tunceli huzur şehri oldu. Huzur şehri olunca da beraberinde yıllardır konuşulan ancak yapılmayan projeler de kısa sürede hayata geçirildi. Her şey huzur ve güvenle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tunceli-Pülümür-Erzincan güzergahının güvenli yol kapsamına alınması ve 1 milyar lira ödenek ayrılması, yine Tunceli-Pertek yolunun bitmek üzere olması. 4 kilometrelik kısmı kalmıştı, o da başladı. Birkaç aya bitecek. Eskiden bir saat süren Pertek-Tunceli arası şu an 20-25 dakikaya düşecek. Kovancılar güzergahında 70 kilometrelik bölüm 193 kamerayla 24 saat takip edilince Pülümür'e, Ovacık'a, Nazımiye'ye, diğer ilçelere karayolu ile güvenli şekilde gidiliyor. Bütün bunlar işlerin kısa sürede bitirilmesine neden oldu" dedi."200 bin metrekarenin üzerinde peyzaj alanı yapıldı"Kentte yapılan kıyı düzenleme çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Sonel, "Mameki Köprüsü ile Mavi Köprüsü arasında Munzur kenarındaki kıyı düzenlemesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı, Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, Anafatma güzergahı 14 kilometre boyunca 200 bin metrekarenin üzerinde peyzaj alanları çıktı. Buralara yürüyüş, bisiklet, ahşap yürüyüş yolları, kır bahçeleri, lunapark, plaj, gondollar, gezi tekneleri, at çiftliğine kadar çocuklarımızın aileleriyle hoşça vakit geçireceği alanlar inşa edildi" ifadelerini kullandı."625 milyonluk proje hayata geçirildi"Belediye ile ilgili de bilgi veren Sonel, "Kayyum öncesinde belediyenin toplam borcu 29.8 milyon. Kullanılan toplam kredi bu. Kayyum sonrası bizim zamanımızda kullandığımız toplam kredi 31.7 milyon TL. Fakat bizim bu süre içerisinde, bu kadar kısa sürede gerçekleşen proje tutarımızın miktarı 625 milyon TL. Kısa sürede 31.7 milyon kredi ile gerçekleşen iş 625 milyon. ve bizim şu an piyasaya borcumuz yok. Belediyeye 6 milyon 100 bin TL'lik yeni araçlar alındı. Munzur kenarında, Pülümür Çayı kenarında, diğer yerlerde yapmış olduğumuz parklarda, bahçelerde, kır bahçelerinde kira geliri de 10 yıl içinde 11.7 milyon TL. Yani biz 2029 yılına kadar belediyeye kira geliri de bırakıyoruz" diye konuştu."İstihdamda son sıradan ilk 10'a girildi"Göreve başladığı zaman kentin istihdam sıralamasında 81. sırada bulunduğunu dile getiren Sonel, "Bakanlığımızın, İş Kurumuzun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özel destekleriyle ve yatırımcılarımıza sunmuş olduğumuz imkanlarla 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve AŞ verecek duruma geldik. Kadın ve engelli istihdamında Türkiye'de birinciyiz. Genel istihdamda da Türkiye'de ilk 10'a girdik. Hayata geçirilen projelerin yanında yöre insanlarımıza da dokunduk. Başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engelli olan vatandaşlarımız, yetim-öksüz evlatlarımız, yaşlılarımıza kadar devletimizin şefkatini, merhametini, güler yüzünü yöre insanımıza göstermeye çalıştık" şeklinde konuştu."Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'ye kısmet oldu"Tunceli'de 8-13 Haziran tarihleri arasında Dünya Rafting Şampiyonası düzenleneceğini ifade eden Sonel, "İlk kez Türkiye'de Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenecek ve bu da Tunceli'ye kısmet odu. Brezilya'dan Çin'e, İspanya'dan Fransa'ya, Şili'ye, Arjantin'e kadar dünyanın dört yanında bine yakın sporcu, teknik heyet Munzur'un şehri Tunceli'ye gelecek. Munzur Nehri artık barajla değil Türkiye şampiyonası, dünya şampiyonasıyla anılıyor. Yine Türkiye'nin en kaliteli suyu ve PH değeri 8.45 olan Munzur suyunu da 80 kilometrelik Ovacık gözelerinden kent merkezine getiriyoruz. Proje ihalesi yapıldı. Sadece şehir merkezi değil, Ovacık ilçemiz ile güzergahtaki köylerimize de bu sudan vereceğiz" dedi.İşçilere yüzde 30 zam sürpriziVali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, toplantıda Genel İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye bünyesindeki 70 kadrolu işçinin maaşına yüzde 30 zam yaptıklarını da aktardı. Görüşmeleri yürüten sendika yetkilileri, Sonel'e duyarlılığından ötürü işçiler adına teşekkür ettiler. Toplantıda ayrıca ihraç edildikten sonra görevine iade edilen bir öğretmen de kızıyla birlikte Vali Sonel'e teşekkür etti. Sonel, başka geri dönüşlerin de olacağını belirterek, "Tunceli'de yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı.Toplantıda Vali Yardımcıları Akın Zor, Selçuk Yosunkaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı da yer aldı. - TUNCELİ