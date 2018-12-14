Huzura Destek Verenler Buluştu

14 Aralık 2018 Cuma 14:47



14 Aralık 2018 Cuma 14:47

Huzurevleri Vakfı kurucu ve yöneticileri ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.Başkan Alinur Aktaş, bugüne kadar huzurevine destek veren hayırsever kişi ve kuruluşların temsilcilerini düzenlenen yemekte bir araya getirdi. Gerek Huzurevleri Vakfı'nın kurucu ve yöneticileri gerekse huzurevlerine her zaman maddi ve manevi destek sağlayan hayırseverlerle tek tek sohbet eden Başkan Aktaş, devletin sıcak yüzünü huzurevinde en iyi şekilde göstermeye çalıştıklarını söyledi.Türkiye'nin ilk huzurevi olan Darülaceze'nin 1891 yılında Bursa'da kurulduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, korunmaya ve muhtaçlara yönelik yaşlılar için böyle bir çalışma yapılmasını dönemin Bursa Valisi Mahmud Celaleddin Paşa'nın teklif ettiğini ve Sultan Abdülhamid'in de memnuniyetle karşıladığı proje için özel hazinesinden 500 lira gönderdiğini hatırlattı. Bu kurumun Darülaceze adıyla 1950 yılına kadar Alacahırka'da, 1952 1971 yılları arasında düşkünler evi olarak Duaçınarı semtinde hizmet verdiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Kurum 1974 yılında huzurevi adıyla 1 nolu hizmet binasında hizmet vermeye başlamış. 1998 yılında Fethiye Dörtçelik binasının hizmete açılmasıyla 310 yataklı Türkiye'nin en büyük huzurevi olarak hizmetini sürdürmüş. Şu anda Hacı Bulduk Çelik Huzurevi, Fethiye Dörtçelik Huzurevi, Şükufe-Sami Gökçen Huzurevi'nde yaklaşık 250'ye yakın büyüğümüz bu hizmetlerden yararlanıyor. Güzelliklerin oluşmasında emeği olan, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.Devletin sıcak yüzüİnsanların genç yaşlarda dönemin koşuşturmasıyla arkadaşlarını ve çevresini ihmal ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, fakat ilerleyen yaşlarda, fazla iş ve uğraş olmayınca, yalnız kalan bireylerin sohbet edecek birini bulmakta bile zorlandığını kaydetti. Bu manada huzurevlerinin önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bunun adına huzurevi mi deriz ya da farklı bir isim mi veririz çok önemli değil. Devlet eliyle, yerel yönetimlerle yapılanlar var, sivil eliyle o formatta yapılan yerler var. Mesela engellileri anlamak için illa engelli olmaya gerek yok, hepimiz birer engelli adayıyız. Huzurevleri de o şekilde hepimiz bir gün orada yer alabiliriz. İşte o yüzden devletin sıcak yüzünü, devletin şefkatli yüzünü bizim ortaya ziyadesiyle sunmamız gerekiyor. Ben her aşamada gelişim gösteren Bursa'nın bu konuda da bir gelişim göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Huzurevlerimize yardımda bulunan, katkı sağlayan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Huzurevleri Vakfı Kurucu Başkanı olan Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker de Bursa'nın huzurevlerine sahip çıkmaya devam ettiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Büyükşehir Belediyesi Huzurevleri Vakfı Başkan Yardımcısı Gürkan Kaya ise herkesin huzurevlerine ihtiyacı olabileceğine dikkat çekerken, huzurevlerine maddi ve manevi destekleri olan herkese teşekkür etti.Yemeğin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevlerine katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür belgesi takdim etti. - BURSA