Huzura Kavuşan Cizre'de Film Çekiliyor

Huzurun tesis edildiği Cizre
ilçesinde, görevlendirme yapılan belediyenin de desteğiyle film çekilecek.
Cizre Belediyesince ilçenin tanıtımına katkı sağlanması için hazırlanan sinema filminin çekimlerine başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Cizre'nin devlet eliyle yürütülen imar ve ihya çalışmaları sayesinde büyük bir dönüşüm yaşadığı bildirildi.
İlçenin artık sanatsal çalışmalarla da ön plana çıkmaya başladığı ifade edilen açıklamada, belediye desteği ile ilçede ilk sinema filminin çekimlerine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, tamamı ilçede çekilecek filmde ünlü oyuncuların rol alacağı aktarılarak, ilçenin ve Şırnak
'ın tanıtımına katkı sağlayacak filmin gelecek yıl şubat ayında vizyona girmesinin planlandığı kaydedildi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:18