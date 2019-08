Huzura kavuşan Tunceli, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sonucu terör örgütlerine ağır darbe indirilen Tunceli, sağlanan huzur ve yapılan yatırımlar sayesinde turizmde adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Kış aylarında beyaz, yazın ise yeşil ve mavinin hakim olduğu doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakan Tunceli, tarihi güzelliklerinin yanı sıra her mevsim barındırdığı doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerinin gönüllerini fethediyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Çayı, Pülümür Vadisi ve Munzur Gözeleri gibi önemli doğal güzelliklerinin yanında oldukça zengin bitki örtüsüne sahip kentte, akarsu plajları ve tatil bölgelerini aratmayan imkanlar dikkati çekiyor.

Son dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Tunceli, artık güvenlik güçlerinin kararlı ve başarılı operasyonları ile ağır darbe indirilen terörle değil, turizm potansiyeli ile anılmaya başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile 20 ülkeden yüzlerce sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Rafting R4 Dünya Şampiyonasının gerçekleştirildiği şehir, "Tunceli'nin Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirmesi Projesi" ile Munzur Çayı kıyısında oluşturulan "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi"ndeki zipline istasyonu, rafting ve kano merkezi ile bisiklet turları ve kamp alanlarıyla yurt içi ve yurt dışından binlerce sporseverin öncelikli tercih noktalarından oldu.

"Tunceli eski Tunceli değil"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçmişte terör nedeniyle 19.00'dan sonra sokağa çıkma endişesi yaşayan vatandaşların bu endişelerinin ortadan kalktığını ve güvenli bir ortam sağlandığını belirtti.

Vatandaşların gece geç saatlere kadar aileleriyle rahatça dolaşabildiklerini dile getiren Sonel, şöyle devam etti:

"Muhteşem doğası, birbirinden güzel 7 ilçesi, endemik bitkileri, yaban hayatı, ters lalesi, yöresel lezzetleri, kırmızı benekli alabalığı ile Tunceli, vatandaşlarımıza 'buyursunlar gelsinler' diyor. Munzur kıyısında yeni yatırımcılar bulduk. Doğa ile uyumlu çadır otel konseptli yeni tesisler açıldı. Tunceli eski Tunceli değil, çok güzel bir değişim oldu, huzur, turizm ve spor şehri olmasıyla burada ilkler yaşanmaya başladı."

Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri, kahraman güvenlik güçlerinin de terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla huzur şehri haline geldiğini vurguladı.

"Tunceli'deki teröristlerin yüzde 90'ı etkisiz hale getirildi"

Devletin destekleriyle kısa sürede Tunceli'nin çehresinin değiştiğini aktaran Sonel, şunları kaydetti:

"Allah'ın izni ile yüzde 90 terörist bitmiş oldu, çok az bir miktar var şu an, onlar da bitecek. Devletimizin kararlılığında teröristle mücadele devam edecek. Aynı zamanda da devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü kimsesiz, engelli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, yaşlılarımıza göstermeye çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlikle güzel işler ortaya çıkıyor. İki yıl boyunca terör örgütlerine bir kişi dahi katılmadı, bu bizi çok mutlu ediyor. Teröristlerin yüzde 90'ı etkisiz hale getirildi. İkna yöntemiyle de teslim olanlar var. Bizler de tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edeceğiz."

Sonel, yapılan çalışmalarla Tunceli'nin farklı bir görünüme kavuştuğuna işaret ederek, "Tunceli artık tatil şehri. Burası hakikaten Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan bir yer. Gelen turistlerimiz yaz sıcağında Munzur nehrinin o serin sularına girerek rahatlıyor. Kentin muhteşem doğası var, Munzur vadisi görülmeye değer, endemik bitkileri ile yöresel lezzetleri ile. Burada güven, huzur var, gelen misafirlerimiz 'biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk, geldik gördük hakikaten daha da farklı bir Tunceli ile karşılaştık' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kent hakkındaki görüşlerin artık değiştiğini ve bunun da mutluluk verici olduğunu bildiren Sonel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık algı değişiyor, görenler Tunceli'nin bu güzelliğini, huzurunu ve birlikteliğini anlatıyor. Bunlar da bizi hakikaten memnun ediyor. Tunceli'de, tatil beldesine gittiğiniz vakit neler bulabilirseniz aynısı, hatta fazlası var. Şehrimiz güzel havası ve muhteşem doğasıyla, yurt içi ve yurt dışından gelen insanlarımızı cezbediyor. Birkaç yıl öncesine kadar güvenlik endişesi vardı, şu an ise vatandaşlarımız huzur içerisinde gecenin geç vakitlerine kadar çok rahat şekilde bu muhteşem güzelliklerinin keyfini çıkartıyor."

