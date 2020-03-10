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Huzurevi'nde işitme taraması yapıldı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Maxtone İşitme Merkezi işbirliğiyle Etiler Huzurevi'nde yaşayan vatandaşlara işitme testi gerçekleştirdi.

10.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:08
Huzurevi'nde işitme taraması yapıldı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Maxtone İşitme Merkezi işbirliğiyle Etiler Huzurevi'nde yaşayan vatandaşlara işitme testi gerçekleştirdi. 9-11 Mart tarihleri arasında devam edecek olan uygulamadan tüm huzurevi sakinleri ücretsiz olarak yararlanacak.

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde belediye personeline işitme testi gerçekleştirerek personelin duyu kaybı olup olmadığını test eden Beşiktaş Belediyesi, bugün de Etiler Huzurevi'nde yaşayan vatandaşlara işitme testi yaptı.

Üç gün süresince devam edecek olan testten tüm huzurevi sakinleri ücretsiz olarak faydalanabilecek. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin de bugün huzurevini ziyaret ederek, yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Öncelikle işitme testine tabii tutulan huzurevi sakinleriyle bir araya gelip uzun süre sohbet eden Şahin, daha sonra tüm kurumu gezerek vatandaşlara kırmızı karanfil dağıttı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel
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