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Huzurevi'nde Ortopedi Taraması

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde, Ortopedi, Mikrocerrahi ve Sporcu Sağlığı (OMS) Kliği Doktorlarından Op. Dr. Emre Yurdakul ve ekibi tarafından sağlık taraması gerçekleştirildi.

07.09.2019 09:46 Huzurevi'nde Ortopedi Taraması
Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde, Ortopedi, Mikrocerrahi ve Sporcu Sağlığı (OMS) Kliği Doktorlarından Op. Dr. Emre Yurdakul ve ekibi tarafından sağlık taraması gerçekleştirildi.

OMS, Sistem Hospital ve Fizyo A Fitsport'la birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevinde bulunan yaşlılardan yaklaşık 40'ı ortopediyle ilgili sağlık sorunlarını Doktor Emre Yurdakul'la paylaştı. Yapılan muayenelerin ardından her bir yaşlıya özel tedavi şekilleri ve ilaçları tespit edildi. Birçok hastaya ise mevcut durumlarıyla ilgili bandaj, fizik tedavi, krem tedavisi gibi uygulamalar yapıldı.

OMS Kliniği Hekimi Op. Dr. Emre Yurdakul; "Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında böylesi bir etkinliğe imza attık. İkinci baharlarını yaşayan büyüklerimizle hem bir günümüzü beraber geçirdik hem de onların rahatsızlıklarına çözüm getirmeye çalışıp dualarını aldık. Bu tür sağlık taraması etkinliklerimizi askerlerimize, mültecilere ve çocuk yurtlarına yönelik olarak da yapacağız" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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