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Huzurevi personellerinden "hayat eve sığar" çağrısı

Korona virüs salgının önlenmesi için Merzifon Huzurevi Müdürü Altınok ve huzurevi personelleri, "Hayat eve sığar. Evde kal" çağrısında bulundu.

24.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:29
Huzurevi personellerinden

Korona virüs salgının önlenmesi için Merzifon Huzurevi Müdürü Altınok ve huzurevi personelleri, "Hayat eve sığar. Evde kal" çağrısında bulundu.


Korona virüs salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de hızla yayılmaya devam ederken salgının önüne geçmek için Merzifon Huzurevi Müdürü Altınok ve huzurevi personelleri, "Evde kal. Evde hayat var." ve "Hayat eve sığar" mesajı verdi.


Virüsün yayılmaması için evde kalmanın gerektiğini belirten Altınok, "Biz Huzurevi çalışanları görevimizin başındayız. Tüm tedbirlerimizi aldık. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce huzurevi sakinlerimizi kuruluş dışına çıkartmadık. Amaç onları hapsetmek değil, tedbir almak, onların ve hepimizin iyiliği için. Genç yaşlı fark etmez, şu zor günleri atlatana kadar evde kalmak gerekiyor. Bu bizim sağlığımız ve ülkemizin bu badireyi en az hasarla geçirebilmesi için alınan önlem. Daha dikkatli olursak sonuçta biz kazanacağız. Ülkemiz kazanacak. Allah devletimize zeval vermesin. Güç kuvvet versin. Evde kal. Evde hayat var" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Merzifon, Türkiye, Güncel

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