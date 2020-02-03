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Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi - ADANA

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın huzurevi sakini Perihan Gözde tarafından karşılanması Aktaş'ın çiçek vermesi Aktaş ve huzurevi sakininin sohbet etmesi Gözde'nin şarkı söylemesi Aktaş ve polislerin Gözde'yi alkışlaması Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi ADANA...

03.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:07
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın huzurevi sakini Perihan Gözde tarafından karşılanması
Aktaş'ın çiçek vermesi
Aktaş ve huzurevi sakininin sohbet etmesi
Gözde'nin şarkı söylemesi
Aktaş ve polislerin Gözde'yi alkışlaması Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi
ADANA - 'da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın polislerle kendisini ziyaretinde "Ömrümüzün son demi" şarkısını seslendirdi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Huzurevinde kalan Perihan Gözde'yi ziyaret etti. Aktaş, huzurevi girişinde kendisini karşılayan Gözde'ye çiçek verdi.
Daha sonra Aktaş, huzurevi sakini Gözde ile "Küçük Evler Projesi" kapsamında yapılan evine geçerek sohbet etti.
Gözde, Emniyet Müdürü Aktaş ve polislerle buluşmasında Türk Sanat Müziği eserlerinden "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi.
Şarkının sonunda Aktaş ve polisler Gözde'yi alkışladı.
Huzurevi sakini polislere

Zafer Aktaş, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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