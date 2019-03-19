Huzurevi Sakini Yaşlılar Haftası'nda Sergi Açtı

Sandıklı
ilçesindeki Hüseyin Develi
Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki Turan Kaplan, makrome tekniği kullanarak yaptığı ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.
Huzurevinde yaşayan Turan Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda 176 saatte yaptığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi açtı.
Doğada çakıl taşları ile yaptığı Türk bayrakları nedeniyle ilçe sakinlerinin "Bayrakçı Dede" olarak andığı Kaplan sergi açılışında Halk Eğitim Merkezi kursundan aldığı eğitim sayesinde sergide yer alan ürünleri yaptığını dile getirdi.
Kaplan, "Kurstan öğrendiğim mokreme tekniği ile çocuk beşikleri, hamak, bebek, tablo, el işlerini yakın bir zamanda yaptım. Bugün de burada sergimizin açılışını yaptık. Güzel bir anı ve güzel bir hatıra olmasını istedim.
Buradaki ürünlerin hemen hemen yüzde 80'i benim kendi el emeğim. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki hocamla birlikte günde 4-5 saat kurs gördüğüm süre içerisinde yaptım. 176 saatte bu ürünleri tamamladım. Benim kendi emekli maaşım var. Buradan kazandığım paraları doğada dağa yaptığım bayrakların boyası, cilası, bakımı ve tel örgüsü için harcayacağım. Doğaya yaptığım en küçük bayrağımın büyüklüğü 330 metre bunların bütün bakımlarını yapacağım. Herkese teşekkür ederim." dedi.
Açılışa katılan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop
da, "Turan amcamız, bayrakçı dedemiz sürekli üretim yapıyor. Yaşlılık demek, atıl bir köşede kalan demek değildir. Yapıldığı zaman üretildiği zaman, birde beceriniz yeteneğiniz var ise ortaya çok güzel ürünler koyabiliyorsunuz. Bu vesile ile tüm amcalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin bütün büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyorum." diye konuştu.
Serginin açılışına, Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Yavuz
, Hüseyin Develi Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar, huzur evi sakinleri ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Develi, Sandıklı, Güncel
Kaynak: AA